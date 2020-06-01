لحظة تفجير ونسف مبنى ضخم في ولاية فرجينيا الأمريكية... فيديو

حاولت شاحنة صهريج، يوم أمس الأحد، شق طريقها بين آلاف المتظاهرين على جسر في وسط مينيابوليس في ولاية مينيسوتا الأمريكية، وهو الأمر الذي استدعى تدخلا لعدد كبير من عناصر الشرطة.