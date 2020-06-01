مسنة أوكرانية تتعلق بسلم الحافلة الخارجي بسبب قيود الحجر الصحي... فيديو

تستمر القيود المطبقة في وسائل النقل العام بأوكرانيا في ظل جائحة فيروس "كورونا" المستجد، حيث لم يتم تخفيفها إلى الآن.

يظهر الفيديو المتداول، امرأة مسنة وهي تتعلق بسلم الحافلة الخارجي في مدينة تشيرنوفتسي الأوكرانية، وذلك بسبب القيود المفروضة لدخول وسائل النقل العام، حيث يجب على الشخص الحصول على بطاقة خاصة لدخولها.

وقامت سائقة الحافلة، في المحطة التالية، بالتوقف وإزاحة المرأة من السلم.