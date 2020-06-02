ذئب يلعب الغولف في حديقة منزل بكاليفورنيا...فيديو

الفيديو الذي تم تصويره من إحدى كاميرات المراقبة، يظهر تسلل الذئب لفناء المنزل الخلفي، ليبدأ باللعب بكرة للغولف كانت في المكان.
وقام الذئب باللعب بالكرة لعدة دقائق قبل أن يفر من المكان.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لذئب وهو يلهو في ملعب غولف في فناء أحد المنازل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مستغلا عدم وجود أحد.
الفيديو الذي تم تصويره من إحدى كاميرات المراقبة، يظهر تسلل الذئب لفناء المنزل الخلفي، ليبدأ باللعب بكرة للغولف كانت في المكان.
وقام الذئب باللعب بالكرة لعدة دقائق قبل أن يفر من المكان.
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