غير مرتبط بالاحتجاجات... يسرق الصراف ويطلب من صديقه تصويره أثناء العملية... فيديو

طلب الممثل الكوميدي داريوس كيني من صديقه تسجيل مقطع فيديو، تداوله الكثير من الناس، وهو يتظاهر بسرقة صراف آلي ومحاولة ركوب حافلة معه، ووصل المقطع لقرابة المليوني مشاهدة منذ نشره.

ويظهر كيني في الفيديو وهو يقف عند محطة للحافلات في نيوارك مع جهاز صراف آلي يحاول تحريكه نحو حافلة كانت قد توقفت للتو عند إحدى محطات الوقوف.

Everybody want to be rich but don’t nobody want to help you get it lol pic.twitter.com/r1dGCto3oP — Darius DK (@Darius_DK) March 19, 2019

وكان الأمر يبدو في غاية الصعوبة، ويتزامن ذلك مع صرخات "لا لا لا لا" يمكن سماعها قادمة من داخل الحافلة حيث يشجع الركاب السائق على عدم السماح له بالركوب.

وبمجرد وصوله إلى باب الحافلة، يقول لسائق الحافلة: "هيا سأتقاسمه معك".

خلال مقطع الفيديو، سمع الرجل الذي يصور قائلاً: "هل أنت جاد؟ هل أنت جاد حقا".

عندما تغلق أبواب الحافلة أمام السيد كيني، يصرخ: "هل ستفعل ذلك؟ بصدق؟"

كان بإمكاننا كسب المال معًا

ثم يبدو أنه قام بمحاولة أخيرة للوصول إلى الحافلة وهي تنطلق من خلال النقر عليها والقول: "انتظر".

وفعلا صدق العديد من الأشخاص المقطع، معتقدين أنه قصة حقيقية. وفي مقابلة تلفزيونية نشرها موقع "نيوز ويك" سابقا قال كيني: "أنا ممثل كوميدي، أقوم بعمل مقاطع فيديو، لذلك توقفت في محل الحلاقة ولاحظت الصراف الآلي بجواره، ثم طلبت من صديقي تصويري بينما كنت أسحب الصراف".