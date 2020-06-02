رجل ينقذ غزالا من بين فكي ثعبان ضخم في تايلند... فيديو

وما كان من الرجل إلا أن أمسك بجذع شجرة، وبدأ بضرب الثعبان على رأسه، إلى أن أفلت الغزال منه وهرب مبتعدا.
ثعبان ضخم يعصر غزال يريد قتله ثم ابتلاعه لكن قام شخص بأخذ غصن شجرة وضرب به الثعبان وتمكن من إنقاذ الغزال في حادثة نالت تفاعل عالي في وسائل التواصل التايلندية.— إيـاد الحمود (@Eyaaaad) June 2, 2020
الحادثة حصلت في حديقة خاو خيو المفتوحة بمقاطعة تشونبوري بتايلاند.pic.twitter.com/dZyKYYtrxR
وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحصد ردود أفعال كثيرة من قبل المغردين.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)