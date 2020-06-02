رجل ينقذ غزالا من بين فكي ثعبان ضخم في تايلند... فيديو

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرجل يحاول إنقاذ غزال من بين فكي ثعبان ضخم يقوم بعصره على جوانب أحد الطرق في مقاطعة تشونبوري في تايلاند تمهيدا لابتلاعه.

وما كان من الرجل إلا أن أمسك بجذع شجرة، وبدأ بضرب الثعبان على رأسه، إلى أن أفلت الغزال منه وهرب مبتعدا.

ثعبان ضخم يعصر غزال يريد قتله ثم ابتلاعه لكن قام شخص بأخذ غصن شجرة وضرب به الثعبان وتمكن من إنقاذ الغزال في حادثة نالت تفاعل عالي في وسائل التواصل التايلندية.



الحادثة حصلت في حديقة خاو خيو المفتوحة بمقاطعة تشونبوري بتايلاند.pic.twitter.com/dZyKYYtrxR — إيـاد الحمود (@Eyaaaad) June 2, 2020

​وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحصد ردود أفعال كثيرة من قبل المغردين.