الرغبة في الحياة... كتكوت يولد على رف متجر (فيديو)

فوجئت صاحبة متجر لبيع الأطعمة التايلندية بكتكتوت يخرج من بيضة في أحد رفوف المتجر عندما فتحت متجرها في الصباح.

يظهر مقطع الفيديو كتكوت مع القليل من الريش، لا يزال في قطعة قشر البيض المكسورة، محاولاً التخلص من بقايا القشرة.

وبعد بضع ثوان، أخرجه صاحب المتجر ووضعه في صندوق.

قال صاحب المتجر "لقد فوجئت عندما لاحظت أن الكتكوت كان يتحرك على الدرج. اتفقنا جميعًا على أن نأخذه كحيوان أليف، لقد كان محظوظًا جدًا لعدم تناوله كبيضة".