قابل للطي والنفخ...تعرف على "سكوتر" المستقبل...فيديو

يظهر السكوتر الجديد في المقطع المصور بإمكانية طيه وتوضيبه بحقيبة ظهر.
كما يمكن نفخه باستخدام مضخة هواء ويعمل على البطارية حيث يمكن الجلوس عليه وقيادته.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لـ"سكوتر" جديد قابل للطي والنفخ ومصنوع من مواد خفيفة.
يظهر السكوتر الجديد في المقطع المصور بإمكانية طيه وتوضيبه بحقيبة ظهر.
كما يمكن نفخه باستخدام مضخة هواء ويعمل على البطارية حيث يمكن الجلوس عليه وقيادته.
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