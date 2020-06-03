قابل للطي والنفخ...تعرف على "سكوتر" المستقبل...فيديو

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرجل يحاول إنقاذ غزال من بين فكي ثعبان ضخم يقوم بعصره على جوانب أحد الطرق في مقاطعة تشونبوري في تايلاند تمهيدا لابتلاعه.