قتال شرس حتى الموت بين أفعى وسحلية...فيديو

كانت حديقة كروجر الوطنية في جنوب أفريقيا، مسرحا لمعركة شرسة بين أفعى و سحلية.

في الفيديو يمكنك أن ترى كيف أنه خلال بعض الدقائق من المواجهة لا يبدو أن أي من الحيوانات البرية على استعداد للاستسلام. كلاهما قوي للغاية ولايمكن التكهن لمن سيكون الفوز. أخيرًا، وبعد ثلاث دقائق من المواجهة، تستسلم السحلية وينتهي بها المطاف في بطن الأفعى.

وقالت مصورة الفيديو "إن هذا المشهد يظهر أننا بحاجة إلى تقييم الأشياء الصغيرة! ليس عليك أن تنظر فقط إلى ما تفعله الحيوانات المدهشة، وهناك أيضًا الكثير لرؤيته عندما يتعلق الأمر بأصغر الكائنات".