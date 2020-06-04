بحر يبتلع قرية نرويجية... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد عملية انزلاق قرية إلى البحر في إحدى ضواحي مدينة ألتا، حيث تم ابتلاعها بالكامل.

ووفقا لصاحب الفيديو، وهو شخص من مواطني القرية، أنه كان في لحظة الانزلاق في منزله الصيفي عندما سمع أصوات غريبة، وعندما ألقى نظرة شاهد بداية وقوع الكارثة لقريته.

وقام على الفور بأخذ كلبه والصعود إلى التلة المجاورة، حيث قام بتوثيق ما يحدث من انزلاق لثماني بيوت وابتلاع البحر لها بكل بساطة.

وقد تم استدعاء خدمات الإنقاذ التي باشرت في البحث عن ناجين ومفقودين. وتبين أن الشاب هو الشخص الوحيد الموجود في القرية في ذلك الوقت.