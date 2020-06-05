روسي ينقذ طفلا طار من السيارة جراء حادث مروع... فيديو

أنقذ شاهد عيان لحادث سير طفلاً سقط من السيارة على الطريق في مدينة خاباروفسك الروسية.

ووقع الحادث، صباح يوم 4 يونيو/حزيران، حيث قرر سائق "تويوتا هايس" تحويل اتجاه السيارة في المكان الخطأ. واصطدمت به سيارة تويوتا كارينا، التي خرق سائقها قواعد المرور أيضا.

ويظهر مقطع الفيديو، كيف طار صبي إثر الاصطدام من نافذة حافلة صغيرة، وأسرع شاهد عيان إلى مكان الحادث على الفور، حمل الطفل قبل أن يقع تحت عجلات سيارة والده ما أنقذ حياته.

وفقد سائق تويوتا هايس السيطرة على السيارة التي بدأت الدوران ثم ارتطمت بالرصيف.

وقالت شرطة المرور إن المرأة التي قادت سيارة تويوتا كارينا كانت في حالة سكر. كما تم نقل سائق هايس إلى المستشفى بإصابة في الرأس، ويتلقى الصبي العلاج في العيادة.