شاب يركب أمواج مياه الأمطار في ضواحي موسكو... فيديو

أفادت قناة "موسكو 24" التلفزيونية أن رجلا كان يسبح على مرتبة هوائية وسط البرك في مقاطعة موسكو.

وتظهر اللقطات كيف يسبح رجل يرتدي زي غطس في أحد شوارع إيفانتييفكا، التي غمرتها الأمطار الغزيرة، وتسحبه سيارة على طول الطريق.

وهطلت أمطار غزيرة على موسكو ومنطقة موسكو خلال الأيام الأخيرة ما تسبب في عدد من الفيضانات.

وحطمت موسكو الرقم القياسي لهطول الأمطار في 4 يونيو/ حزيران.