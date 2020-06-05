تمساح يهاجم مذيعة أثناء إعداد تقرير... فيديو

تعرضت مذيعة قناة "Nine News" إلى هجوم من تمساح في المحمية الطبيعية زاريش برادلي أثناء إعدادها تقرير عن المحمية.

وخلال تصوير حلقة عن الزواحف بالقرب من مدينة داروين الأسترالية، تعرضت المذيعة لهجوم من تمساح لم يعجبه الضجيج النتاج عن معدات التصوير.

وقالت المذيعة "لا تبتسم أبدا لأي تمساح"، مشيرة إلى أنه كان عليها الركض بسرعة كبيرة لم تصل إليها في حياتها.

وأشارت إلى أنها لم تتعرض لأية إصابات وأن حالتها الصحية جيدة.