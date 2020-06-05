لم يتلق منهم أي مساعدة... كلب يختنق أمام عدة أشخاص في المصعد وينقذ نفسه (فيديو)

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فإن الكلب هرب من صاحبه ودخل المصعد، ولكنَّ جزءًا من رباطه بقي على حافة المصعد.

وعندما بدأ المصعد بالتحرك، انسحب الكلب إلى الأعلى وبدأ بالاختناق، ولكن الأشخاص الذين كانوا داخل المصعد تراجعوا إلى الخلف ولم يقدم أيٌّ منهم على مساعدة الكلب.

وبقي الكلب على هذه الحالة، إلى أن تمكن من إنقاذ نفسه بنفسه، ووقع إلى أرض المصعد، وكما هو واضح في الفيديو فإن حالته الصحية كانت جيدة.