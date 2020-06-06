انهيار أرضي يلقي بالمنازل في البحر.. فيديو مرعب

وثق مقطع فيديو حدوث انهيار أرضي تسبب في جرف عدة مبان لداخل البحر شمالي النرويج.

الانزلاق كان بعرض 650 مترا وعمق 150 مترا، وتسبب في تدمير 8 مبان

ولم يتعرض أي أحد لأذى، حيث نجحت السلطات في إخلاء المباني من الموجودين فيها.

وتظهر لقطات الفيديو المباني وهي تنزلق تجاه البحر، متسببة في دمار كبير.