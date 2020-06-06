انهيار أرضي يلقي بالمنازل في البحر.. فيديو مرعب

الانزلاق كان بعرض 650 مترا وعمق 150 مترا، وتسبب في تدمير 8 مبان
ولم يتعرض أي أحد لأذى، حيث نجحت السلطات في إخلاء المباني من الموجودين فيها.
وتظهر لقطات الفيديو المباني وهي تنزلق تجاه البحر، متسببة في دمار كبير.
وثق مقطع فيديو حدوث انهيار أرضي تسبب في جرف عدة مبان لداخل البحر شمالي النرويج.
الانزلاق كان بعرض 650 مترا وعمق 150 مترا، وتسبب في تدمير 8 مبان
ولم يتعرض أي أحد لأذى، حيث نجحت السلطات في إخلاء المباني من الموجودين فيها.
وتظهر لقطات الفيديو المباني وهي تنزلق تجاه البحر، متسببة في دمار كبير.
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشرطي يتحدى أحد هواة كرة السلة الذي كان مستخفا بمهارته في البداية.
كافح رجال الإطفاء في ميناء جاكسونفيل في ولاية فلوريدا الأمريكية حريق كبير اندلع على متن سفينة محملة بالسيارات.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظة اختناق كلب داخل مصعد في أحد المباني الصينية الشاهقة.
تعرضت مذيعة قناة "Nine News" إلى هجوم من تمساح في المحمية الطبيعية زاريش برادلي أثناء إعدادها تقرير عن المحمية.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)