شرطي يخرق قوانين الفيزياء في كرة السلة.. فيديو

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشرطي يتحدى أحد هواة كرة السلة الذي كان مستخفا بمهارته في البداية.

وما كان من الشرطي إلا أن أمسك بالكرة، واستدار في منتصف الملعب، وسدد الكرة بشكل عكسي، لتدخل الكرة في السلة وسط ذهول الحاضرين.

He challenged the cop.



1 on 1.



The cop called game... pic.twitter.com/NUTRYxi4Nb — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) June 5, 2020

​وانتشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، وعبر المغردون عن انبهارهم بما فعله الشرطي.