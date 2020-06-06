حلوى على شكل ورق المرحاض.. فيديو

قام غارييل بانج، وهو خباز مقيم في العاصمة الماليزية كوالالمبور من صنع كعك على شكل لفائف ورق المرحاض الذي اشتد عليه الطلب خلال فترة الحجر الصحي.

استوحى غابرييل صنع كعكته هذه عندما شاهد إقبال الناس الكبير على شراء ورق المرحاض.

وأطلق بانج اسم "كعكة لفات ورق المرحاض"، المصنوعة من الشوكولاتة، مشيرا في الأساس إلى أنها كعكة شوكولاتة ولكنه أضاف إليها أقراص من عجينة السكر لتزيينها وجعلها تشبه لفة المناديل.