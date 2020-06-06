سائحان يتعرضان للغرامة بسبب السباحة في قناة البندقية.. فيديو

وبحسب قناة "سي إن إن" فإن الرجلين كانا سائحين ألمانيين، وفرضت الشرطة المحلية غرامة قدرها 395 لكل شخص، وتم منعهم من المدينة لمدة 48 ساعة.

وتعتبر هذه الغرامة هي المتداولة في حال مخالفة منع السباحة في القناة، يذكر أن الحادثة وقعت في 3 يونيو/حزيران، حيث بدأت إيطاليا تخفيف إجراءات الحظر الصحي عن مدنها.