فأر يدافع عن نفسه بحركات النينجا أمام قط... فيديو

شهد العديد من سكان مدينة ملقة الإسبانية معركة ملحمية بين فأر وقط، حيث قاتل القارض بطريقة قوية ضد خصمه الماكر، الذي ذهب بعض مستخدمي الإنترنت لمقارنته بالنينجا.

ويظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كيف يقف الفأر على ساقيه الخلفيين ويبدأ في القفز كلما اقرتب منه القط، في حركات مستوحات من سلاحف النينجا، أبطال الكارتون.

وحظي الفيديو بمتابعة العديد من المتابعين، حيث علق أحد المستخدمين"يذكرني الفأر بسلاحف النينجا"، فيما علق آخر" "فأر النينجا يفوز".