مشاهد مرعبة لابتلاع البحر لقرية بكامل منازلها..فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا تم تصويره في شمال النرويج في 3 يونيو/حزيران، لإنهيار أرضي تسبب بغرق قرية كاملة.

فبحسب تصريحات لصاحب الفيديو، جان إيغيل باكبي، الذي وصف الحادثة بأنه كان جالسا في منزله الصيفي عندما بدأ بسماع أصوات غريبة في الخارج، لينظر من نافذة منزله للخارج، ليرى تقطع الأسلاك الكهربائية وتكسر الألواح الخشبية.

ليركض خارجا رفقة كلبه الى إحدى التلال المجاورة ليقوم بتصوير لحظة غرق القرية بشكل كامل، والتي كانت مكونة من 8 منازل.

هذا وتم إستدعاء فرق الإنقاذ للمباشرة في التحقيق في هذا المشهد الغريب والبحث عن الجرحى والمفقودين.