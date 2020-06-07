ثعبان ينفذ هجوما خاطفا ويحقق انتصارا على غريمه... فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر ثعبان عدواني وهو يهاجم وزغية قبل أن يسقطها داخل دلو من الماء.

ويظهر الفيديو كيف حاولت الوزغية الهروب من الثعبان، لكن كل محاولاتها باءت بالفشل، قبل أن يباغتها الثعبان بهجمة خاطفة أنهت بها داخل دلو من الماء بدلا من الأرض. ورغم سقوط الوزغية داخل إناء الماء على الأرض، ونظرا لهجمة الثعبان السام، فإن السحلية على الأرجح لن تستمر طويلا.

وأعجب المستخدمون بروح الثعبان، إذ قال أحد المعلقين: "أكره الثعابين، لكن يبدو أن هذه الشخصية لها شخصية".