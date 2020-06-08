حادث مروع خلال استعراض بالدراجات النارية في الجزائر... فيديو

وثق مقطع فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حادثا مروريا مروعا خلال سباق استعراضي بالدراجات النارية في الجزائر.

ويظهر الفيديو عددا من الدراجات النارية تشارك في استعراض على طريق سريع بمدينة تيبازة غرب العاصمة الجزائرية.

وفي نهاية المقطع ارتطمت إحدى الدراجات النارية بسيارة متوقفة على جانب الطريق، ليطير راكبوها في الهواء.