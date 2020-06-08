ابتلع جميع الكلاب المشردة... لحظة الإمساك بثعبان هائل... فيديو

استغرقت عملية الإمساك بثعبان هائل، من قبل 4 من رجال الإنقاذ، حوالي ساعة كاملة بعد وصولهم إلى منطقة مكب النفايات في إقليم تشاتشونجساو في تايلاند.

وقال السكان المحليون، الذين اتصلوا برجال الإنقاذ، إن ثعبانا ضخما يعيش لعدة أشهر بالقرب من القرية افترس جميع الكلاب المشردة في المنطقة.

ووجد رجال الإنقاذ الثعبان تحت كومة من القمامة، حيث قاوم بشدة كبيرة، ولكنه استسلم في نهاية المطاف، حيث تم إرساله إلى الغابة التي تبعد مسافة كبيرة عن المنطقة السكانية.