ظبي صغير يفلت من قبضة نمر بطريقة مفاجئة... فيديو

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لنمر الثلوج، وهو يطارد ظبيا صغيرا على مرتفعات صخرية في الهند.

وقال ضابط الغابات سوزانتا ناندا، أن هذه لقطات نادرة جدا لنمور الثلوج وهذه المطاردة تستحق المشاهدة".

ويظهر على مقطع الفيديو، نمر الثلوج وهو على وشك القبض على فريسته، لينزلق الظبي الصغير عن الصخور فجأة إلى النهر ويفلت من النمر نهائيا، تاركا إياه في خيبة أمل.

ووصف ناندا خيبة أمل نمر الثلوج، في تعليق: "كانت الفريسة قريبة جدًا، ولكن بعيدة جدا في نفس الوقت...".

وحصل الفيديو على أكثر من 30 ألف مشاهدة مع أكثر من 1600 إعجاب و361 مشاركة على تويتر.

في وقت سابق، قررت السلطات الهندية، القبض على "النمر الجوال" وإلزامه قضاء بقية حياته في الأسر، عندما رأوا أنه "خطير جدا" بعد أن قتل 3 أشخاص.