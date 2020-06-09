طفل يبهر أصدقاءه بحركة هوائية خلفية ليحرز هدفا جميلا... فيديو

تعتبر رياضة كرة القدم واحدة من أكثر الرياضات المحبوبة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الهند.

وتداول المستخدمون مقطع فيديو لأطفال يلعبون في ملعب مغمور في المياه بعد الفيضانات في ولاية كيرالا جنوبي الهند.

وضرب أحد الكرة بحركة هوائية خلفية أبهر به أصدقاءه، ليحرز هدفا رغم محاولة أصدقائه الثلاثة حماية المرمى، وحصل مقطع الفيديو على أكثر من 90 ألف مشاهدة.