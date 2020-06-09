ببغاوات تغني على أنغام الغيتار... فيديو

نشر عازف الغيتار مقطع فيديو على فيسبوك لحفلة مع اثنين من الببغاوات انضما إليه من عتبة النافذة.

وقرر الشاب جاتين تالوكدار، في مومباي، أن يلعب على الغيتار بالقرب من نافذته، وتفاجأ باثنين من الببغاوات البرية قدما لمشاركته الغناء.

وقال الشاب: "لقد تمكنت من أداء قطعة موسيقية لطالما أردت فعل ذلك منذ وقت طويل، لكني لم أتوقع أن يشاركني ضيفان الحفل".

وغنت الببغاوات على أنغام الغيتار ما أثار إعجاب آلاف المستخدمين، حيث علق أحدهم: "الموسيقى تربطنا بطرق إلهية... استمر جاتين، وقال آخر: "هذا أفضل شيء رأيته خلال الحجر...".

ثم كانت الببغاوات البرية تزور العازف لمدة أسبوع، وفي ذلك اليوم لم يتوقع رؤيتهم مجددا فقد نفذ من البذور لإطعامهم.

وسمى جاتين الببغاوات جيم وكايري، كما عبر عن امتنانه للحجر الصحي الذي مكنه من التعرف على هذين الصديقين الجديدين.