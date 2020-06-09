وجبة طعام تجمع عدوا وفريسته على مائدة واحدة... فيديو

ويظهر في مقطع الفيديو، كيف يشارك الثعلب عشاءه مع القنفذ، وهذا ما أثار تساؤل المستخدمين فالقنافذ تعتبر فرائس طبيعية للثعالب والأخيرة تهاجمها حين تسنح لها الفرصة.

وتناول القنفذ والثعلب، الطعام الذي تركه السكان المحليون لهما، المؤلف من الحشرات وطعام الكلاب.

وقام أحد المواطنين، ماكنزي، بتركيب كاميرا على شجرة الحديقة، نظرا لحبه مراقبة الحيوانات، وتفاجأ حين شاهد مشاركة الثعلب والقنفذ مائدة الطعام، فبحسب قوله، هذه الحيوانات تتجنب بعضها البعض دائما.

واختتم ماكنزي حديثه قائلاً: "أعتقد أن الثعالب انتهازية". وتابع، "أفترض أنه إذا أصيب القنفذ، فإن الثعلب سيأكله، إذا أتيحت له هذه الفرصة" لكنه يدرك على الأرجح أنه من غير المنطقي مهاجمة القنفذ في صحة جيدة".