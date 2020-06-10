تنقل البشر وتحمل 150 كيلوغراما... طائرات أجرة دون طيار... فيديو

تتجه شركة صينية مختصة في صناعة الطائرات إلى استخدام تقنياتها الحديثة في تطوير طائرة من دون طيار، قادرة على نقل حمولة يصل وزنها لـ 150 كغ، لتوصيل البضائع إلى المناطق النائية والجبلية.