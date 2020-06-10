سقوط رافعة بناء عملاقة على طريق مزدحم... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للحظة وقوع رافعة بناء عملاقة على طريق مزدحم في الصين.

المقطع المصور يظهر لحظة وقوع الرافعة على طريق مزدحم في ووهان الصينية.

حيث كانت الرافعة تقوم برفع هيكل معدني كبير قبل أن تتعرض للسقوط على الطريق وعلى عدد من السيارات العابرة في تلك اللحظة.

ويظهر المقطع المصور وصول فرق الإنقاذ لمكان الحادث في الوقت الذي ظهرت فيه فتاة محاصرة داخل سيارة.