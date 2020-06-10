بسبب ساعة يد... سائح في إسبانيا يتعرض للضرب المبرح أمام أعين صديقته...فيديو

انهالت مجموعة من الشبان بالضرب المبرح على سائح كان برفقة صديقته في برشلونة الإسبانية بهدف سرقة ساعته.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، انقض الشبان في وضح النهارعلى السائح، وأوقعوه أرضا، وقاموا بضربه ثم سرقوا ساعته.

إلا أن السائح تمكن في النهاية من مقاومة السارقين والنهوض، لكنهم تمكنوا من الفرار مع ساعته.

من جانبها قامت صديقته بالصراخ طلبا للمساعدة من المارة، إلا أن أحدا لم يلب النجدة.

وبحسب الصحيفة، اعتقلت الشرطة السارقين وهم خمسة شبان من المغرب وأعادوا للشاب ساعته المسروقة.