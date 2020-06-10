شاهد ردة فعل قطة وهي تذوق آيس كريم لأول مرة...فيديو

وقرر صاحب القطة منحها آيس كريم مع تصوير رد فعلها، لا يبدو أن القطة تحب هذه الفكرة: فهي تبدأ في لعقها في البداية وتفتح فمها، وفجأة تعود إلى الوراء، كأنها تقول إن المضاق لم يعجبها.

وقال بعض مستخدمي الإنترنت إن مثل هذا الموقف ربما يكون سببه برودة المثلجات. يذكر أن الفيديو حصل على أكثر من 130 ألف مشاهدة.