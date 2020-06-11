كلب ذكي يظهر مهاراته في التزلج... فيديو

يبدو أن هذا الكلب لن يحب الجري بعد الآن، حيث اكتشف أن هناك طريقة أفضل للنقل، لأنه وحتى لو كانت ساقيك قوية، سيكون أفضل لو أرحتهم.

Drop - boop- hop and you've got a golden skateboard master. Watch him go!



(Woofwooftv IG) pic.twitter.com/D79HRAG4t0 — Golden Retriever Channel (@GoldretrieverUS) June 7, 2020

ومن المؤكد أن الكلب يعرف كيفية استخدام لوح التزلج.