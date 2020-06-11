أسد يرعب سائحا بحركة مفاجئة أثناء تصويره... فيديو

تسبب أسد في رعب سائح كان في زيارة إلى حديقة حيوانات مفتوحة في تنزانيا، حيث باغت الأسد السائح بالتفات مفاجئ، بينما كان السائح على بعد سنتيمترات من رأس الأسد.

ويظهر في الفيديو قيام السائح بتصوير أسد من نافذة سيارة، بينما كان في رحلة سفاري في حديقة سيرينجيتي الوطنية في تنزانيا من نافذة السيارة.

واقترب السائح بشدة من الأسد الذي كان في البداية غير منتبه لوجود السائح، إلا أن الأسد التفت فجأة وزأر في وجه السائح، ما تسبب في فزعه وهروبه إلى داخل السيارة، وابتعد عن الأسد معلنا عن ندمه.