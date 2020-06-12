معركة تحبس الأنفاس... دب يفترس ثورا أمريكيا بطريقة مروعة... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد معركة تحبس الأنفاس بين دب ضخم وثور أمريكي في حديقة يلوستون الوطنية في أمريكيا.

ويظهر الفيديو اقتراب الدب الضخم من الثور الأمريكي، حيث أبدى الأخير مقاومة شرسة في بادئ الأمر، ولكن كفة المعركة تبدلت مع مرور بعض الوقت.

وبدأ الدب بهجومه العنيف، ووجه عدة ضربات لفريسته، وبدأ بمطاردتها في كل مكان حتى وصلا إلى النهر.

وهناك لقي الثور الأمريكي حتفه، والغريب في الأمر أنه بعد موت الثور ترك الدب فريسته في النهر وفر هاربا من المكان، وكأنها عملية انتقام وليست من أجل الطعام.