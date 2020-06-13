فيديو لكلب يوبخ صغاره الأربعة يحصد ملايين المشاهدات

حصد مقطع مصور لكلب يبدو أنه يوبخ صغاره أكثر من 11 مليون مشاهدة، بعد نشره على الإنترنت.

وأصبحت الحيوانات الأليفة واحدة من وسائل الترفيه الرئيسية خلال الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث نشر المستخدمون مقاطع طريفة لتصرفات الحيوانات بشكل غريب.

ويظهر في المقطع، نباح الكلب على الجراء التي تحاول أن تختبئ من خلال تغطية بعضها البعض مقابل الجدار.

في وقت سابق، تداولت وسائل إعلام عديدة قصة غريبة، فوجئت بها سيدة اضطرت لترك رضيعها مع كلب وحدهما بالمنزل.