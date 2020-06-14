بعد وفاته بكورونا..خطف جثة مغني "بوب" شهير لدفنها بطريقة لائقة..فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لمجموعة من المتظاهرين وهم يقومون بخطف جثة مغني "بوب" شهير، بسبب رغبتهم بدفنه بطريقة لائقة.

المقطع المصور الذي جرى تداوله تم تصويره في كينيا في 12 يونيو/حزيران، خلال قيام سلطات البلاد هناك بدفن المغني المتوفي بسبب إصابته بكورونا.

الى أن معجبي المغني قاموا بسرقة الجثمان لدفنه بطريقة لائقة.

لتقوم السلطات بمحاولة لتفريق المتظاهرين بإستخدام القنابل المسيلة للدموع الذين حالوا دون دفنه بسرعة طبقا لقواعد دفن جثامين المصابين بفيروس كورونا.

واحتشد المشيعون وجمهور بيرنارد أوبونيو بينما اسمه الفني أبيني جاشيجا في المقبرة، ومنعوا تنظيم جنازة للمغني في مدينة كيسومو في غرب البلاد.

يذكر بأن أوبونيو صاحب الـ33 عاما، توفي يوم 11 يونيو/حزيران، وصرح شقيقه لصحيفة "ديلي نيشن" اليومية الكينية إن المغني كان يعاني من آلام حادة في الصدر والبطن وصعوبة في التنفس وكان يتقيأ دما.