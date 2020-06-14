موظف يترك عمله في بنك مرموق ليحل ألغاز "السودوكو" على يوتيوب..فيديو

قرر مواطن بريطاني يبلغ من العمر46 بإحداث تغيير جذري بحياته، ليترك وظيفته في بنك مرموق وليقرر العمل على حل ألغاز لعبة "السودوكو" على اليوتيوب.

وبالفعل قام أنتوني سايمون بترك وظيفته البنكية المرموقة، والتي وصفها بـ"اليائسة" ليتجه لحل ألغاز لعبة "السودوكو" على الانترنت.

حيث بدأ بنشر مقاطع مصورة خلال حله لألغاز اللعبة والتي بدأت بعدد مشاهدات قليلة، لتحظى لاحقا القناة التي يبث من خلالها بملايين المشاهدات حول العالم.

لتحقق القناة انتشار واسعا ليصل عدد المشتركين لأكثر من 200 ألف مشترك ولتبلغ عدد المشاهدات حوالي 30 مليون مشاهدة.

وأثار سايمون في مقطع مصور وهو يحل أحد ألغاز اللعبة ردود أفعال كثيرة، حيث قام بحل لغز كان يعتبر شبه مستحيل.

واصفا الأمر بالسحر والأمر المذهل.