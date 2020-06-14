سحليتان تتعانقان مثل شاب وفتاة في لقطة أثارت الاندهاش... فيديو

وظهر في المقطع الذي قيل فيه أنه بالهند أن السحليتين تقفان على أرجلهما الخلفية ويعانقان بعضهما كأي شاب وفتاة وسط ذهول المارة.

إنتشار مقطع فيديو غريب لسحليتان وهما يحضنان بعضهما البعض وسط شوارع الهند المزدحمة!!#BestFriends pic.twitter.com/S4Py5gHbtY — Screen Mix (@ScreenMix) June 12, 2020

وبعد العناق أكملت السحليتان طريقهما سويا.