انفجار هائل لشاحنة محملة بالغاز الطبيعي في الصين... فيديو

تعرضت ناقلة غاز للانفجار في ونلينغ بمقاطعة تشجيانغ بشرق الصين، ما أدى إلى مقتل 19 شخصا على الاقل وإصابة 172 آخرين.

وبحسب ما نشرت وكالة "شينخوا" الصينية، فإن الشاحنة كانت مزودة بحمولة من الغاز المسال.

وكانت الشاحنة في طريقها من نينغبو إلى ونتشو، عندما انفجرت على منحدر على الطريق السريع، ولا يزال سبب الانفجار قيد التحقيق، بحسب ما ذكر نائب عمدة مدينة ونلينغ.

وبحسب ما ظهر من المقاطع المصورة التي تم تداولها فإن عددا كبيرا من الأبنية المجاورة للطريق السريع والسيارات في مكان الحادث قد تعرضت للتدمير.