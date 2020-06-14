دون عناء وبواسطة أفعى... طريقة مدهشة وبسيطة لصيد سمك وفير... فيديو

ويظهر في الفيديو أن الرجل يقوم بإطلاق الأفعى في حفرة تتصل بقناة مائية، ثم تخرج الأسماك تباعا دون أي عناء.

طريقة صيد السمك بالأفعى



فيديو سيدهشك



pic.twitter.com/x6Hkn05N3x — عالم الإفتراس (@Betkoen90) June 9, 2020

وتخرج الأفعى بعد أداء مهمتها إلى صاحبها الذي يشكرها بطريقته.