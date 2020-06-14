صراع من أجل البقاء بين دب وبيسون... فيديو

الطبيعة ليست دائمًا شاعرية كما يتم رسمها، وأحيانًا ما توضح ببساطة مبدأ البقاء للأقوى، ولكن ليس من السهل دائمًا معرفة من سيكون الفائز، وهذا هو الحال في المعركة بين الدب الأبيض والبايسون.

تمكنت عائلة من مشاهدة معركة دموية بين اثنين من العمالقة، خلال زيارة لمتنزه يلوستون الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويظهر الفيديو حيوان البيسون وهو يلاحق ويخيف دبًا بالقرب من موقف سيارات.

رغم حجمه الكبير وقوته ومع ذلك، يتغير المشهد بسرعة ليهاجم الدب بشراسة، ويظهر الفيديو كيف يعض البيسون على الظهر حتى قطع الفراء.

في محاولة للفرار ، تمكن البيسون من الوصول إلى النهر، لكن الدب استمر في التمسك بظهره. عند الوصول إلى الشاطئ الآخر، لا يبدو أن البيسون يتحرك والدب يعلن أنه المنتصر.