مشهد مهول للحظة انفجار شاحنة نقل الوقود...فيديو

لقى 19 شخصا مصرعهم وأصيب 172 شخصا على الأقل انفجار شاحنة لنقل الوقود على طريق سريع بالقرب من بلدة ونلينغ بمقاطعة تشجيانغ الصينية.

وأظهر مقطع فيديو قطعة كبيرة من الحطام تتطاير في الهواء ثم تضرب المباني المجاورة، كما أفادت مصادر محلية أن الانفجار أدى إلى انهيار المنازل ومباني المصانع بالقرب من مكان الحادث.

Explosion of oil tank truck at the entrance of Daxi Expressway in #Wenling pic.twitter.com/nHKyZ8pmya — Alejandro CVZ (9年在China) (@descoladoen) June 13, 2020

وأضافت أنه تم الإبلاغ عن انفجار ثان عندما ألقيت الشاحنة في ورشة بالقرب من الطريق السريع بعد الحادث.