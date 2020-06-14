أول فيديو لتصنيع دواء لعلاج كورونا في مصر

الطبيعة ليست دائمًا شاعرية كما يتم رسمها، وأحيانًا ما توضح ببساطة مبدأ البقاء للأقوى، ولكن ليس من السهل دائمًا معرفة من سيكون الفائز، وهذا هو الحال في المعركة بين الدب الأبيض والبايسون.