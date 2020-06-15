لحظة سقوط خنزير من سطح مبنى مرتفع أثناء هروبه من الشرطة... فيديو

ويظهر في الفيديو الخنزير محاولا الهروب حيث قفز من سطح أحد البنايات من 8 طوابق بقصد الوصول إلى سطح المبنى المجاور، إلا أن لياقته لم تسعفه لتنفيذ تلك الوثبة الطويلة، ليسقط بين المبنيين فاقدا الأمل في النجاة، بحسب قناة "TNL".

وكانت الشرطة تطارد الخنزير البري الهارب بعد أن اقتحم مجمعا سكنيا في مدينة تشونغتشينغ جنوب غربي الصين، حيث تم إجبار هذا الحيوان على الصعود إلى سطح المبنى بعد أن حاصره الضباط.