فيل يسرق قبعة صياد ويرتديها خلسة... فيديو

ويظهر المقطع خفة الدم عند الفيلة، ومدى تقبلها للتعامل مع البشر بمرح، حيث أنها تعتبر من الحيوانات الأليفة والمسالمة.

An elephant playfully stealing and then returning a wildlife photographer's hat pic.twitter.com/B9yYG5C3aY — Back To Nature (@backt0nature) June 14, 2020

​واتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار ردود فعل مرحة من قبل المغردين.