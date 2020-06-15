في مشهد نادر... حوت الأحدب الودود يلعب مع غواصين (فيديو)

في صور اللقاء الممتع الذي تم التقاطه من طرف الغواصين على ساحل جزيرة فافاو في تونغا على المحيط الهادئ، يمكنك أن ترى كيف يلعب مخلوق البحر الغريب مع أحد الغواصين وينظر إليه مباشرة في عينيه. ثم يظهر له البطن لمداعبته.

تونغا هي واحدة من الأماكن القليلة في العالم، حيث يمكنك السباحة بجانب الحيتان الحدباء. ومع ذلك، يجب أن يكون مصحوبًا بدليل لمساعدتك في الحفاظ على مسافة آمنة من هذا الحيوان الضخم، وهو واحد من أكثر الحيوانات الاجتماعية ذكاءًا على هذا الكوكب.