"أشباح" تسيطر على آلات رياضية في الهند... فيديو

اتصل السكان المحليون بالشرطة في مدينة جانسي الهندية بعدما راقبوا ظاهرة مخيفة لتحرك آلات رياضية من تلقاء نفسها.

وقامت الشرطة بتوثيق الأحداث غير العادية في مقطع فيديو، حيث تظهر فيه آلات رياضية وهي تتحرك لمدة 30 ثانية دون أن يلمسها أحد.

وتم نشر مقطع الفيديو على تويتر وشاهده أكثر من 265 ألف مستخدم وتمت مشاركته أكثر من 1800 مرة.

ووفقا لصحيفة "إنديان تودي" المحلية، ليست هناك أية أنشطة خارقة، وقالت الشرطة، إنه تم تشحيم الآلات بشكل مفرط ما أدى إلى تحركها.