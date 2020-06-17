رجل يتنزه مع أغرب حيوان أليف في العالم... فيديو

رصد مستخدمون رجلا وهو يتنزه مع حيوان أليف طائر، الأمر الذي أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر اللقطات رجلا يعبر الطريق مع وزة مربوطة بمقود وهي تطير ثم تعود لتمشي عند الوصول إلى الرصيف.

وعلق المستخدم الذي صور مقطع الفيديو، "هذا شيء رائع، من الواضح أن هذه الوزة مدربة بشكل جيد".

كما كتب أحدهم على انستغرام: "مشهد طبيعي لاصطحاب الحيوان الأليف للتحليق".