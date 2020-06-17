دب يستعرض مهاراته في فترة التزاوج... فيديو

ويظهر في مقطع الفيديو الطريف، دب بني وهو يحك ظهره على عمود من الأعلى إلى الأسفل بحركات راقصة.

وقال أحد الخبراء أن الدببة تفعل ذلك عادة على الأشجار لتترك رائحتها ما يعني تحكمها بالمنطقة وهذا السلوك شائع في موسم التزاوج.

في وقت سابق، تم تصوير فيديو، في شمال إيطاليا، يظهر فيه كيف يطارد دب مراهقًا يبلغ من العمر 12 عامًا في الغابة، وفقًا لتقارير UPI.