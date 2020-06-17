تنانين الكومودو تقضي على خنزير روبوتي بشكل متوحش... فيديو

خسر صانعو الأفلام الوثائقية من شركة التلفزيون والإذاعة التابعة لقناة "بي بي سي" معدات باهظة الثمن على شكل خنزير روبوتي أثناء جلسة تصوير لتنانين كومودو في إندونيسيا.

وكان الخنزير الروبوتي يصور معركة بين اثنين من تنانين الكومودو، عندما لفت انتباههما وتحولت المعركة ضده.

ولم تسعد الكائنات المتوحشة بوجود حيوان غريب آخر بينهم، وبدأت بتمزيقه بشكل متوحش.

ولكن سرعان ما أدركت الحيوانات المتوحشة أن الخنزير الاصطناعي لم يكن صالحًا للأكل، ففقدت الاهتمام به وعادت إلى معركتها الأساسية.