"رغوة" كثيفة برائحة الشامبو تجتاح شوارع مدينة روسية... فيديو

تمكنت السلطات المختصة في مدينة فلاديفوستوك الروسية من إزالة كميات كبيرة من "الرغوة" التي انتشرت في أحد شوارع المدينة.

حسب تصريحات لبلدية المدينة، قام المختصون بإزالة كميات كبيرة من "الرغوة" التي انتشرت في أحد شوارع المدينة لتعيق حركة السيارات.

هذا ويسعى المختصون لمعرفة أسباب انتشار هذه "الرغوة" ومصدر تسربها، في الوقت الذي صرح فيه عدد من سائقي السيارات بأن رائحة الشامبو كانت تفوح من هذه الرغوة.